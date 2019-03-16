تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمّا فعله منفّذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا بتزيين أسلحته التي استخدمها في المجزرة بأسماء أعداء الأتراك والمسلمين، بما في ذلك تاريخ حصار فيينا الثاني ورموز طغاة الحملات الصليبية.

وأكّد أردوغان في خطاب جماهيري، أن "وحدة الشعب في تركيا تزعج الإرهابيين الذين ذبحوا المسلمين في نيوزيلندا"، وأضاف متسائلاً "كيف يمكن توجيه قاتل كهذا في الجانب الآخر من الأرض، للإتيان بمثل هذه الجريمة، وهو يحمل كل هذه الضغينة حيال المسلمين والأتراك؟!".

وسخر أردوغان من توعُّدات الإرهابي بأنهم "سيأتون إلى إسطنبول ليهدموا المساجد والمآذن".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "القاتل سبق أن جاء إلى إسطنبول لثلاثة أيام، وزارها مرة أخرى 40 يوماً، ويُجرَى الآن تحقيق في ذلك، للكشف عن الجهات التي هو على صلة بها".

وتابع "نتطلع من نيوزيلندا إلى محاسبة هذا المجرم الذي ارتكب مجزرة أودت بحياة 49 إنساناً، وإنزال أشد العقوبة بحقه، فلا يمكن أن يفلت بالبقاء مدة في السجن والخروج لاحقاً، فهذا أمر لا تُحمد عُقباه".