سياسة
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نائب الرئيس التركي: الإرهابيون خطّطوا لهجوم نيوزيلندا على مدى عامين
قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن اتخاذ تدابير فاعلة ضد المشكلات الناجمة عن معاداة الإسلام بات أمراً مصيريّاً، مشيراً إلى أن الإرهابيين خطّطوا لهجوم نيوزيلندا على مدى عامين.
نائب الرئيس التركي: الإرهابيون خطّطوا لهجوم نيوزيلندا على مدى عامين
نائب الرئيس التركي يدعو العالم بأسره إلى التصدي لظواهر معاداة الإسلام / AA
16 مارس 2019

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن اتخاذ تدابير فاعلة ضدّ المشكلات الناجمة عن معاداة الإسلام بات أمراً مصيريّاً أكثر من كونه ضرورة في الظروف العالمية الراهنة.

وأضاف أوقطاي في مؤتمر صحفي عُقد السبت تعليقاً على الحادثة الإرهابية التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا الجمعة، أن الإرهابيين خطّطوا للهجوم على مدى عامين، مُعرِباً عن أسفه لاستهدافهم تركيا ورئيسها وشعبها وتاريخها.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن بلاده تكبدت خسائر كبيرة لأعوام طويلة جرَّاء الإرهاب، وحاربت أشكاله كافة، مؤكداً أن تركيا ستقف إلى جانب نيوزيلندا في مكافحتها الإرهاب وفي الخطوات التي ستُقدِم عليها.

وأوضح أوقطاي أن "العمل الإرهابي الذي جرى في نيوزيلندا أظهر لنا للأسف مرة أخرى عدم وجود حدّ للعداء ضدّ الإسلام".

ودعا نائب الرئيس التركي في حديثه العالَم بأسره إلى التصدي لظواهر معاداة الإسلام ومناهضة الأجانب، والتطرف والعنصرية.

وشهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة، هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلّف 50 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي
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