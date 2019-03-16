سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 مارس/آذار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 16 مارس/آذار 2019
صورة خاصة لـTRT عربي تُظهر منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي خلال زيارته إلى تركيا عام 2016 / TRT Arabi
16 مارس 2019

أهم الأحداث:

منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي زار تركيا مرتين، ومئات الآلاف يحتشدون في العاصمة الجزائرية مطالبين برحيل بوتفليقة.

الجديد على TRT عربي:

أبرز ردود الفعل الدولية على هجومَي نيوزيلندا الإرهابيين

    أهالي ضحايا اعتداء كرايستشيرش لـTRT عربي "بانتظار أسماء الناجين"

    شاهد!

    هجوما نيوزيلندا

    منفّذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي زار تركيا مرتين

    قال مسؤول تركي كبير، مساء الجمعة، إن التقييمات الأولية تشير إلى أن مرتكب الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، سافر إلى تركيا عدة مرات. [TRT عربي]

    وأوضح المسؤول أن منفذ الهجوم الإرهابي جاء إلى تركيا مرتين، الأولى في عام 2016، إذ دخل البلاد في 17 مارس/آذار، وغادرها في 20 مارس/آذار. والمرة الثانية في 13 سبتمبر/أيلول، وغادرها في 25 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام. [TRT عربي]

    وقررت محكمة نيوزيلندية حبس الإرهابي الأسترالي، برينتون هاريسون تارانت، على خلفية المجزرة التي نفذها في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزلندية. [الأناضول]

    وشهدت مدينة كرايستشيرش النيوزلندية، الجمعة، هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلّف 49 قتيلاً. [الأناضول]

    مئات آلاف الجزائريين يحتشدون في العاصمة مطالبين برحيل بوتفليقة

    شارك مئات آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائر، الجمعة، في أكبر الاحتجاجات منذ بدايتها الشهر الماضي، ضدّ حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الممتدّ منذ 20 عاماً،. [رويترز]

    وقالت الشرطة الجزائرية في بيان إنها اعتقلت أشخاصاً شاركوا في أعمال تخريب وسرقة وتدمير لممتلكات عامة وخاصة، ولم ترد أنباء عن اشتباكات عنيفة، لكن السلطات أفادت بأنها اعتقلت 75 محتجاً وأصيب 11 شرطياً بجروح طفيفة. [رويترز]

    وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تراجع، الإثنين، عن قراره الترشح لولاية خامسة بعد احتجاجات شعبية ضده، لكنه لم يعلن تنحيه على الفور، إذ يعتزم البقاء في السلطة إلى حين صياغة دستور جديد.[رويترز]

    مصدر:TRT عربي
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