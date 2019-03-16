سياسة
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حبس منفّذ هجومَي نيوزيلندا الإرهابيَّين تمهيداً لمحاكمته
قررت محكمة نيوزيلندية حبس برينتون هاريسون تارانت على خلفية تنفيذه هجومين إرهابيين، الجمعة، راح ضحيتهما 50 شخصاً من جنسيات مختلفة.
حبس منفّذ هجومَي نيوزيلندا الإرهابيَّين تمهيداً لمحاكمته
نيوزيلندا تقرر حبس برينتون هاريسون تارانت على خلفية تنفيذه هجومين إرهابيين / AA
16 مارس 2019

قررت محكمة نيوزيلندية حبس الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، على خلفية المذبحة التي نفّذها في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

واتخذت السلطات النيوزيلندية تدابير أمنية مشددة في محيط المحكمة، مع وصول تارانت إليها.

وقررت المحكمة حبس تارانت، الذي لم يتقدم بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، حتى 5 أبريل/نيسان المقبل، على خلفية تحقيقات القضية.

وشهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة، هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلّف 50 قتيلاً.

وحسب الأنباء الواردة، كان الضحايا من مواطني بلدان مختلفة، منها بنغلاديش والأردن وإندونيسيا وباكستان وماليزيا والسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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