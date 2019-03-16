قررت محكمة نيوزيلندية حبس الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، على خلفية المذبحة التي نفّذها في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

واتخذت السلطات النيوزيلندية تدابير أمنية مشددة في محيط المحكمة، مع وصول تارانت إليها.

وقررت المحكمة حبس تارانت، الذي لم يتقدم بطلب لإخلاء سبيله بكفالة، حتى 5 أبريل/نيسان المقبل، على خلفية تحقيقات القضية.

وشهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، الجمعة، هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلّف 50 قتيلاً.

وحسب الأنباء الواردة، كان الضحايا من مواطني بلدان مختلفة، منها بنغلاديش والأردن وإندونيسيا وباكستان وماليزيا والسعودية.