قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن المشتبه به في تنفيذ هجوم كرايستشيرش سافر إلى عدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وأضافت أرديرن، في مؤتمر صحفي، السبت، في العاصمة ويلينغتون، أن هذا الشخص لم يكن على قوائم الترقب، لا في بلادها ولا في أستراليا، وأشارت إلى أن مواطنين من باكستان والسعودية وإندونيسيا وماليزيا كانوا من بين الضحايا.

وأكّدت أرديرن أن الشرطة حالياً في حالة تأهب قصوى، وأن قوانين الأسلحة في البلاد يجب أن تتغير عقب الهجوم، وتابعت "نتواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء".

وقتل المسلح 50 شخصاً وأصاب أكثر من 40 خلال إطلاق نار عشوائي نفذه، الجمعة، في مسجدين في نيوزيلندا.