سياسة
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رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفّذ الهجوم الإرهابي لم يكن مقيماً في البلاد
عقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مؤتمراً صحفياً أوضحت فيه أن المشتبه به في تنفيذ هجوم الجمعة الإرهابي هو مواطن أسترالي لم يكن مقيماً في نيوزيلندا، كما لم يكن على قوائم الترقب، لا في بلادها ولا في أستراليا.
رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفّذ الهجوم الإرهابي لم يكن مقيماً في البلاد
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تؤكد أن الشرطة في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه متطرف الجمعة / Reuters
16 مارس 2019

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن المشتبه به في تنفيذ هجوم كرايستشيرش سافر إلى عدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وأضافت أرديرن، في مؤتمر صحفي، السبت، في العاصمة ويلينغتون، أن هذا الشخص لم يكن على قوائم الترقب، لا في بلادها ولا في أستراليا، وأشارت إلى أن مواطنين من باكستان والسعودية وإندونيسيا وماليزيا كانوا من بين الضحايا.

وأكّدت أرديرن أن الشرطة حالياً في حالة تأهب قصوى، وأن قوانين الأسلحة في البلاد يجب أن تتغير عقب الهجوم، وتابعت "نتواصل مع عدة دول لتوفير معلومات بشأن الاعتداء".

وقتل المسلح 50 شخصاً وأصاب أكثر من 40 خلال إطلاق نار عشوائي نفذه، الجمعة، في مسجدين في نيوزيلندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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