سياسة
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إسطنبول تلغي حفلاتها الفنية تضامناً مع ضحايا مذبحة نيوزيلندا
قالت بلدية إسطبنول إنها ستلغي جميع الحفلات الفنية المقررة في الفترة بين 15 و17 مارس/آذار الجاري، تضامناً مع ضحايا مذبحة نيوزيلندا. وأعلنت البلدية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلغاء جميع الحفلات الفنية في المراكز الثقافية التابعة لها.
إسطنبول تلغي حفلاتها الفنية تضامناً مع ضحايا مذبحة نيوزيلندا
أعلنت بلدية إسطنبول إلغاء جميع الحفلات الفنية لثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا مذبحة نيوزيلندا
15 مارس 2019

أعلنت بلدية إسطنبول التركية، الجمعة، إلغاء جميع الحفلات الفنية المقررة في المراكز الثقافية التابعة لها، لثلاثة أيام، تضامناً مع ضحايا مذبحة نيوزيلندا.

وعبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت البلدية إلغاء جميع الحفلات الفنية التي كانت مقررة أيام 15 و16 و17 مارس/آذار الجاري.

كما أعلنت بلدية أوسكودار في إسطنبول، إلغاء حفل فني كان مقرراً في مركز "باغلار باشي" الثقافي التابع لها.

بدورها، قررت بلدية إسنلار إلغاء الفعاليات الفنية في المراكز الثقافية التابعة لها، والتي كانت مقررة بين يومي 15 و18 من الشهر الجاري.

فيما قررت بلدية سلطان بيلي إلغاء جميع الحفلات الفنية التي كانت مقررة أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية هجوماً إرهابياً بالأسلحة النارية، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود".

ووصل عدد ضحايا الهجوم إلى 50 شخصاً، فيما قالت الشرطة النيوزيلندية إنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبه بتنفيذهم الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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