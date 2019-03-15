هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، بخصوص الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدين بالبلاد وقت صلاة الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على حسابه في تويتر.

وقال ألطون، إن أردوغان أخبر ريدي، في اتصاله الهاتفي، أنه سيرسل إلى نيوزيلندا، وفداً يضم نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، من أجل تقييم الموقف مع المسؤولين النيوزيلنديين، والعمل على وضع خريطة طريق للتعامل معه.

وأعرب أردوغان، عن إدانته الشديدة باسم جميع المسلمين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف المصلين في مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين.

وأشار إلى البيان الذي تركه الإرهابي الذي نفذ الهجوم، قائلاً إنه يُظهر بوضوح أن الهجوم ليس عملاً قام به شخص بمفرده.

وأكد أردوغان، على أهمية الكشف عن المجموعات أو المنظمات التي تقف خلف الهجوم.