سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يوفد نائبه ووزير الخارجية إلى نيوزيلندا على خلفية الهجوم الإرهابي
قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيرسل إلى نيوزيلندا وفداً يضم نائبه فؤاد أوقطاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، من أجل تقييم الموقف مع المسؤولين النيوزيلنديين.
أردوغان يوفد نائبه ووزير الخارجية إلى نيوزيلندا على خلفية الهجوم الإرهابي
أردوغان قال إنه سيرسل إلى نيوزيلندا وفداً يضم نائبه فؤاد أوقطاي ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو / AA
15 مارس 2019

هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، بخصوص الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدين بالبلاد وقت صلاة الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على حسابه في تويتر.

وقال ألطون، إن أردوغان أخبر ريدي، في اتصاله الهاتفي، أنه سيرسل إلى نيوزيلندا، وفداً يضم نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، من أجل تقييم الموقف مع المسؤولين النيوزيلنديين، والعمل على وضع خريطة طريق للتعامل معه.

وأعرب أردوغان، عن إدانته الشديدة باسم جميع المسلمين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف المصلين في مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 شخصاً وإصابة 48 آخرين.

وأشار إلى البيان الذي تركه الإرهابي الذي نفذ الهجوم، قائلاً إنه يُظهر بوضوح أن الهجوم ليس عملاً قام به شخص بمفرده.

وأكد أردوغان، على أهمية الكشف عن المجموعات أو المنظمات التي تقف خلف الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us