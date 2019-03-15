قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي نشر بياناً يستهدف فيه "جميع المسلمين بالإضافة إلى بلادنا وشخصي أنا".

وأشار أردوغان، في خطاب الجمعة أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية، إلى أن "القتلة المعادون للإسلام، شنوا هجوماً بأسلحتهم على إخوتنا المسلمين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وتم بث فيديو الهجوم بشكل مباشر".

وأضاف "استشهد 49 من إخوتنا هناك، وأصيب 3 مواطنين أتراك تواصلت مع أحدهم".

ولفت أردوغان إلى أن القاتل، الذي وصفه بأنه شخص سافل ووضيع وبلا أخلاق، فتح نيرانه على مسلمين أبرياء أثناء أدائهم لعباداتهم.

وتطرق الرئيس التركي إلى البيان الذي نشره القاتل، وأوضح فيه أنه يريد تحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى كنيسة مجدداً، إذ أكّد أردوغان أن الشعب التركي "لا ولن يسمح بحدوث هذا أبداً مادام فيه روح".

وأضاف أردوغان "مواقفنا ستكون مبدئية ضد سلب حياة أي شخص بريء من أي عرق أو مذهب أو مشرب كان".

وأعلنت شرطة نيوزيلندا مقتل 49 شخصاً في الهجوم الإرهابي، وقالت إنها احتجزت 3 رجال وامرأة واحدة مشتبه بهم في تنفيذه.