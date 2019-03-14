سياسة
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أنقرة.. أردوغان يفتتح المدينة الطبية الأكبر في أوروبا
افتتح الرئيس التركي، الخميس، مدينة أنقرة الطبية، الأكبر في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم، وقال إنها التاسعة التي تفتتح في تركيا، وأعلن أنه سيتم إنشاء وادٍ صحي، ومنطقة لتطوير التكنولوجيا الطبية، في المنطقة المحيطة بالمدينة الطبية.
أنقرة.. أردوغان يفتتح المدينة الطبية الأكبر في أوروبا
أردوغان يقول إن العاملين في المجال الطبي يحظون بمكانة عالية طوال أيام العام / AA
14 مارس 2019

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، في العاصمة التركية، مدينة أنقرة الطبية، التي تعد الأكبر في أوروبا والثالثة على مستوى العالم.

ووجه أردوغان، في حفل الافتتاح، التهنئة بيوم الطب الذي تحتفل به تركيا في 14 مارس/آذار من كل عام، وقال إن العاملين في المجال الطبي يحظون بمكانة عالية طوال أيام العام.

وأشار أردوغان إلى أن مدينة أنقرة هي المدينة الطبية التاسعة التي تفتتح في تركيا.

وقال إن القدرة الاستيعابية لتلك المدن الطبية مجتمعة تصل إلى 12100 سرير، وتضم 2831 عيادة، و1999 سرير عناية مركزة، و410 غُرَف عمليات.

وأشار إلى أن عمليات الإنشاء مستمرة لبناء مستشفى مدينة إتليك الطبية في أنقرة، معلناً أنه سيتم افتتاحه بنهاية العام المقبل، وستتجاوز قدرته الاستيعابية 3300 سرير.

كما أعلن أردوغان أنه سيتم إنشاء وادٍ صحي، ومنطقة لتطوير التكنولوجيا المتعلقة بعلوم الحياة، في المنطقة المحيطة بمدينة أنقرة الطبية.

وتضم مدينة أنقرة الطبية 3633 سرير، و131 غرفة عمليات، إضافة إلى 904 عيادات خارجية، ويضم قسم العناية المركزة فيها 674 سريراً، كما تتميز بقدرتها اليومية على استقبال 30 ألف مريض، و8 آلاف حالة طوارئ.

وستحتوي مدينة أنقرة الطبية على أكبر معمل طبي في تركيا، فضلاً عن منطقتين لهبوط وإقلاع المروحيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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