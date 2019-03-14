قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن مسار أستانا حقق مساهمات ملموسة في خفض العنف، وتقدُّم العملية السياسية في سوريا، وإن تشكيل اللجنة الدستورية بات في المرحلة الأخيرة بفضل الجهود المشتركة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية، الخميس، في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن إيجاد حل للحرب المستمرة في سوريا منذ 8 أعوام، يجب أن يكون الهدف الرئيس للمجتمع الدولي. وأكّد أن "تركيا تساهم في الحل السياسي في سوريا عبر مسار أستانا، وسط تنسيقٍ تام مع الأمم المتحدة".

وتابع الوزير التركي "مسار أستانا الذي يعد مكملاً لمباحثات جنيف، قدم مساهمات ملموسة في خفض العنف وتقدم العملية السياسية. ونتيجة جهودنا المشتركة، تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأوضح تشاوش أوغلو أنه بعد تشكيل اللجنة الدستورية، سوف يتوفر الجو المناسب لإجراء انتخابات عادلة وحرة في سوريا تحت رقابة الأمم المتحدة. وقال إن "مسار أستانا ساهم أيضاً في بناء الثقة من خلال ضمان الإفراج عن المعتقلين بشكل متبادل بين نظام الأسد والمعارضة".

ولفت الوزير التركي إلى أن اتفاق خفض التصعيد في منطقة إدلب، حقق نجاحاً في منع حدوث مأساة إنسانية جديدة، والحيلولة دون موجة هجرة جديدة تجاه تركيا وأوروبا.

وشدد على أن تركيا ملتزمة باتفاق إدلب رغم جميع الاستفزازات، ومصممة على حماية الهدوء في المنطقة.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا وخفض الوجود العسكري، ووصفه بأنه "تحدٍّ جديد". ودعا إلى منع تشكل فراغ سياسي، ومنع النظام السوري والمنظمات الإرهابية مثل داعش وPYD وYPG، من استغلال الوضع في المنطقة.

وأشار الوزير التركي إلى ضرورة أن يتم الانسحاب الأمريكي بما يراعي وحدة التراب السوري وهواجس تركيا الأمنية.