سياسة
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وزراء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية
أدت الحكومة السودانية الجديدة، الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير. وحافظت الحكومة التي أعلن عنها، الأربعاء، على عدد من الأسماء البارزة في وزارات سيادية كرئاسة الجمهورية والخارجية والعدل.
وزراء الحكومة السودانية الجديدة يؤدون اليمين الدستورية
رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا أعلن، الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة / Reuters
14 مارس 2019

أدى الوزراء، ووزراء الدولة في الحكومة السودانية الجديدة، الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير.

وحضر المراسم في القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، نائب الرئيس عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ورئيس القضاء، عبد المجيد إدريس.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر أيلا، الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث ضمت 21 وزيراً و18 وزير دولة.

واحتفظت التشكيلة الجديدة بعدة أسماء بينها فضل عبد الله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيراً لمجلس الوزراء، والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيراً للعدل، وبحر أبو إدريس أبو قردة وزيراً للعمل.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في 22 فبراير/شباط الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالِبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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