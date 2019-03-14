سياسة
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"تعهدات كبيرة" مرتقبة في مؤتمر أممي لمانحي سوريا
يُعقد مؤتمر بروكسل الثالث حول سورية، في الفترة ما بين 12 - 14 مارس/آذار الجاري برئاسة مشتركة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويُتوقع أن يخرج المؤتمر بـ"تعهدات كبيرة" من أجل سوريا بمشاركة ممثلين من 55 دولة بينهم تركيا.
"تعهدات كبيرة" مرتقبة في مؤتمر أممي لمانحي سوريا
الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إبقاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في دائرة الضوء الدولية / AP
14 مارس 2019

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إن خبراء أوروبيين يتوقعون "تعهدات كبيرة" من أجل سوريا في مؤتمر للمانحين، إذ يسعى الاتحاد لإبقاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في دائرة الضوء الدولية.

وذكرت موغريني، قبل انطلاق المؤتمر في بروكسل، الخميس، أنه يتعين على السوريين "ألا ينسوا في لحظة كيف كان المجتمع الدولي يهتم بهذا الأمر بشكل أقل من هذا".

ويُتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلون من 55 دولة و80 وفداً، ويشارك مولود تشاوش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في جلسة وزراء الخارجية في المؤتمر.

وسيتم تقديم معلومات مفصلة تتعلق بالسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا خلال المؤتمر.

وتقول الأمم المتحدة إن ثمة حاجة إلى توفير 3.3 مليار دولار لتلبية احتياجات سوريا من المساعدات، بالإضافة إلى 5.5 مليار دولار أخرى لدعم بلدان مثل الأردن ولبنان وتركيا، التي لجأ إليها الكثير من السوريين.

وما يزال نحو 11.7 مليون سوري يعتمدون على المساعدات، بعد أن فرّ حوالي 6 ملايين سوري من بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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