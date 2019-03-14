أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تنتظر وصول مقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها، إلى ولاية ملاطية التركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أقار، في تصريح له، الخميس، أنه على الرغم من التصريحات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، فإن ملف استلام تركيا لمقاتلات F-35 يسير بشكل طبيعي.

وأضاف أن "الطيارين الأتراك والطواقم الفنية يواصلون تدريباتهم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال أقار "ننتظر وصول مقاتلات F-35 إلى ولاية ملاطيا في نوفمبر/تشرين الثاني، واستعدادات البنية التحتية استُكملت في هذا الصدد".

وحول التطورات في سوريا، أكّد أقار أن بلاده تواصل العمل مع روسيا "لإنشاء مركز تنسيق مشترك بشأن الأوضاع في محافظة إدلب".