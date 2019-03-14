سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنستلم مقاتلات F-35 في نوفمبر المقبل
قال وزير الدفاع التركي إن بلاده تنتظر وصول مقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها، إلى ولاية ملاطيا التركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأوضح الوزير أن ملف استلام المقاتلات يسير بشكل طبيعي، على الرغم من التصريحات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة.
وزير الدفاع التركي: سنستلم مقاتلات F-35 في نوفمبر المقبل
وزير الدفاع التركي أوضح أن الطيارين الأتراك والطواقم الفنية يواصلون تدريباتهم في الولايات المتحدة الأمريكية / AA
14 مارس 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تنتظر وصول مقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها، إلى ولاية ملاطية التركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح أقار، في تصريح له، الخميس، أنه على الرغم من التصريحات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، فإن ملف استلام تركيا لمقاتلات F-35 يسير بشكل طبيعي.

وأضاف أن "الطيارين الأتراك والطواقم الفنية يواصلون تدريباتهم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال أقار "ننتظر وصول مقاتلات F-35 إلى ولاية ملاطيا في نوفمبر/تشرين الثاني، واستعدادات البنية التحتية استُكملت في هذا الصدد".

وحول التطورات في سوريا، أكّد أقار أن بلاده تواصل العمل مع روسيا "لإنشاء مركز تنسيق مشترك بشأن الأوضاع في محافظة إدلب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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