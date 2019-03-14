الأعمال والتكنولوجيا
2 دقيقة قراءة
تحقيق حول مشاركة بيانات مستخدمي فيسبوك مع مصنّعي هواتف
فتح المدّعون الفيدراليون الأمريكيون تحقيقاً جنائياً حول صفقات تجريها فيسبوك مع شركات تصنيع الإلكترونيات لتبادل معلومات مستخدمي الشبكة العملاقة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هيئة محلّفين كبرى تحقق مع شركتين على الأقل تشتهران بتصنيع هواتف ذكية.
تحقيق حول مشاركة بيانات مستخدمي فيسبوك مع مصنّعي هواتف
المدّعون الفيدراليون يجرون تحقيقاً جنائياً حول صفقات بين فيسبوك وشركات تصنيع الإلكترونيات / AA
14 مارس 2019

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأربعاء، أن المدّعين الفيدراليين الأمريكيين يجرون تحقيقاً جنائياً حول صفقات بين فيسبوك وكبرى شركات تصنيع الإلكترونيات لتبادل بيانات المستخدمين.

وقالت الصحيفة إن هيئة محلّفين كبرى في نيويورك تحقق مع شركتين على الأقل تشتهران بتصنيع هواتف ذكية وأجهزة أخرى، نقلاً عن شخصين مجهولي الهوية.

وأشارت إلى أن الشركتين كانت لديهما شراكات مع فيسبوك لتبادل البيانات، ما أتاح لهما الوصول إلى المعلومات الشخصية لمئات الملايين من المستخدمين.

شركة فيسبوك من جهتها عدّت تلك الصفقات جهوداً غير ضارة لمساعدة صانعي الهواتف الذكية على توفير ميزات فيسبوك للمستخدمين قبل أن يكون للشبكة الاجتماعية تطبيق خاص بها.

وذكرت نيويورك تايمز أنه ليس من الواضح متى بدأ التحقيق، أو ما الذي يركز عليه بالضبط، فيما لم تعلق إدارة فيسبوك على المعلومات الواردة في التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us