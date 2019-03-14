قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتابع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف أردوغان في خطاب بالعاصمة التركية أنقرة، مساء الأربعاء، أنه لو تطلّب الأمر "فسنوصل القضية إلى المحكمة الدولية".

وتابع "هل رفع الأوروبيون أصواتهم ضد قاتل الصحفي المسلم (خاشقجي) بشكل وحشي في إسطنبول؟".

وفي قضية أخرى قال الرئيس التركي مخاطباً الاتحاد الأوروبي "الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي فكيف تستجيبون لدعوة السيسي (لحضور مؤتمر شرم الشيخ)؟ فهو مرتكب مجزرة".

وتابع "لو كنتم مخلصين حقيقة ولو كنتم ديمقراطيين لما لبيتم دعوة دولة تُعمل آلية الإعدام بهذا الشكل، فأنتم لم تشعروا في قلوبكم بألم الشباب الذين أعدموا في مصر، لا سيما التسعة الذين أعدموا مؤخراً".

واستطرد قائلاً "الكثيرون سعوا للمصالحة بيني وبين السيسي، لكن لا يمكنني أن أقبل ذلك مطلقاً"، وأضاف "يسألون لماذا؟ لأنني لا يمكنني أن أجلس وجهاً لوجه على نفس الطاولة مع شخص غير ديمقراطي زج بمرسي الذي حصل على 52% من أصوات الناخبين، في السجن مع رفقائه".

وعُقدت يوم 24 فبراير/شباط الماضي أول قمة عربية أوروبية، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية في حق معارضين، وغياب نصف قادة الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 حتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات في مصر 42 حكماً بالإعدام.