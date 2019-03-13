سياسة
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البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
رفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وصوت 312 نائباً لصالح رفض الخروج بلا اتفاق. كما رفض البرلمان تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو/أيار المقبل.
البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
البرلمان البريطاني رفض تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو/أيار المقبل / Reuters
13 مارس 2019

رفض البرلمان البريطاني، الأربعاء، الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

وأيد 312 نائباً رفض الخروج بلا اتفاق، مقابل 302 في ما يمثل فشلاً جديداً لاستراتيجية رئيسة الوزراء.

كما رفض البرلمان تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو/أيار المقبل.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض، الثلاثاء، اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بصيغته المعدلة.

يذكر أن الصيغة التي رفضها البرلمان الثلاثاء، هي الثانية للاتفاق، بعد أخرى سابقة رفضها أيضاً في يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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