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خلاصات من TRT عربي: 14 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 14 مارس/آذار 2019
البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بأغلبية بسيطة / Reuters
14 مارس 2019

أهم الأحداث:

البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ومسؤولون أتراك يوبخون نتنياهو.

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البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

    رفض البرلمان البريطاني، الأربعاء، الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

    وأيّد 312 نائباً رفض الخروج بلا اتفاق، مقابل 302 في ما يمثل فشلاً جديداً لإستراتيجية رئيسة الوزراء. كذلك رفض البرلمان تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 22 مايو/أيار المقبل. [TRT عربي]

    وكان البرلمان البريطاني رفض، الثلاثاء، اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بصيغته المعدلة. ويذكر أن الصيغة التي رفضها البرلمان الثلاثاء، هي الثانية للاتفاق، بعد أخرى سابقة رفضها أيضاً في يناير/كانون الثاني الماضي. [TRT عربي]

    مسؤولون أتراك يوبخون نتنياهو

    دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأن يعود إلى رشده، قائلاً "أنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم في عمر سبع سنوات". وجاءت تصريحات أردوغان هذه رداً على هجوم نتنياهو على الرئيس التركي في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء على حسابه في تويتر. [TRT عربي]

    وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتهجم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصرف الأنظار عن تهم الفساد والرشوة التي تلاحقه. وأضاف تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، أن "نتنياهو يسعى لتغيير الأجندة، في محاولة بائسة، للتستر على تهم الفساد والرشوة بحقه ". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي
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