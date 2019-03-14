سياسة
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الشيوخ الأمريكي يقر وقف الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الشيوخ، الذي أقر وقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
الشيوخ الأمريكي يقر وقف الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن
البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي يعتزم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الشيوخ / Reuters
14 مارس 2019

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، مشروع قانون يُنهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن، فيما يمثل توبيخاً موجهاً إلى السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع المملكة.

وصوّت الأعضاء بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون، الذي يسعى لمنع الجيش الأمريكي من أي نوع من المشاركة في الصراع، بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.

وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب وديمقراطيون بأن المشاركة الأمريكية في اليمن تنتهك ما ينص عليه الدستور بأن الكونغرس وليس الرئيس هو من يحدد متى تذهب البلاد إلى الحرب.

وقال السيناتور الجمهوري مايك لي الذي رعى مشروع القانون "نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها فيما هي حرب دون شك وبما لا يقبل الجدل".

وينبغي أن يقر مجلس النواب مشروع القانون حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال، يوم الأربعاء، إن ترمب يعتزم استخدام حق النقض ضده. وستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي هذا الحق منذ تولّيه الرئاسة قبل عامين.

وأودت الحرب اليمنية، المستمرة منذ أربع سنوات ويواجه فيها التحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بحياة عشرات الآلاف، وفجرت ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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