دعا اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، الدول الأعضاء، إلى "التعاون مع تركيا للقضاء على منظمة فتح الله غولن الإرهابية".

جاء ذلك في مشروع البيان الختامي للمؤتمر الـ14 للاتحاد الذي انطلق الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، ويستمر حتى الخميس، بمشاركة تركيا.

وصادقت لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية التابعة للاتحاد على مشروع البيان، وحثت اللجنة في مشروع البيان على "اتخاذ ما يلزم من التدابير ضد الكيانات والمجموعات والمؤسسات والأفراد المنتمين إلى منظمة غولن الإرهابية".

ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة غولن الإرهابية؛ حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقال مشروع البيان الختامي للمؤتمر "ندين بشدة المحاولة الانقلابية العنيفة" التي شهدتها تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016.

وأضاف "ندعو إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، يُعتمد فيه تعريف دولي للإرهاب بتوافق الآراء".

وفي 9 يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له، إن تركيا تتلقى يومياً دعوات من دول عدة للتعاون في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، مؤكّداً أن زعيم التنظيم سيعود للبلاد عاجلاً أم آجلاً.