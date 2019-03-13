سياسة
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البيت الأبيض يعارض مشروع قرار يدعو لوقف دعم السعودية في حرب اليمن
في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على قرار يُنهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، أوصى مستشارون بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض ضد القرار.
البيت الأبيض يعارض مشروع قرار يدعو لوقف دعم السعودية في حرب اليمن
البيت الأبيض يطالب باستخدام الفيتو ضد قرار يُنهي دعم واشنطن لحرب السعودية على اليمن / AA
13 مارس 2019

أوصى مستشارون بالبيت الأبيض، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باستخدام حق النقض ضد قرار يُنهي دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على القرار المذكور، بينما يدفع المشرعون بترمب نحو تشديد سياسته تجاه المملكة.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي في فبراير/شباط الماضي، على مشروع قرار بشأن تعليق الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن بقيادة السعودية، حيث صوّت لصالح القرار 248 نائباً مقابل رفضه من 177 آخرين.

وتدعم واشنطن التحالف في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو، فضلاً عن دعم يتعلق بجمع المعلومات.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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