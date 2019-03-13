قالت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية إن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا في مدرسة ابتدائية، شوهد شابان يدخلان مبناها ويطلقان النار في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن القتلى هم خمسة تلاميذ وأحد العمال في المبنى، وشخص كان يقف خارج المدرسة والمهاجمان.

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن 17 شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضاً بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم تُعرف بعد حالتهم الصحية.

وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من البلاد التي تشهد العديد من الجرائم كل عام. وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011، حيث قُتل 12 طفلاً بالرصاص على يد تلميذ سابق في مدينة ريو دي جانيرو.

وقالت الشرطة إن شابين كانا يرتديان أقنعة دخلا المبنى وشرعا في إطلاق النار، وقتلا نفسيهما بالرصاص في نهاية الأمر.