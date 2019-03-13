سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 9 وإصابة 17 في إطلاق نار بمدرسة في البرازيل
قُتل 9 أشخاص بينهم 5 تلاميذ في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في مدينة ساو باولو البرازيلية. وذكرت الشرطة أن 17 شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضاً بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونُقلوا إلى المستشفيات.
مقتل 9 وإصابة 17 في إطلاق نار بمدرسة في البرازيل
الشرطة قالت إن شابين كانا يرتديان أقنعة دخلا المبنى وشرعا في إطلاق النار / Reuters
13 مارس 2019

قالت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية إن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا في مدرسة ابتدائية، شوهد شابان يدخلان مبناها ويطلقان النار في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن القتلى هم خمسة تلاميذ وأحد العمال في المبنى، وشخص كان يقف خارج المدرسة والمهاجمان.

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن 17 شخصاً على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضاً بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم تُعرف بعد حالتهم الصحية.

وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من البلاد التي تشهد العديد من الجرائم كل عام. وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011، حيث قُتل 12 طفلاً بالرصاص على يد تلميذ سابق في مدينة ريو دي جانيرو.

وقالت الشرطة إن شابين كانا يرتديان أقنعة دخلا المبنى وشرعا في إطلاق النار، وقتلا نفسيهما بالرصاص في نهاية الأمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us