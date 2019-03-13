قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتهجم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصرف الأنظار عن تهم الفساد والرشوة التي تلاحقه.

وأضاف تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن "نتنياهو يسعى لتغيير الأجندة، في محاولة بائسة، للتستر على تهم الفساد والرشوة بحقه ".

وتابع متحدثاً عن نتنياهو " دعكم من الفلسطينيين، فإنه يمارس التمييز ضد مواطني إسرائيل أيضاً ويؤجج الكراهية، هذا أمر يبعث على الأسى والخجل".

وفي كلمة في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، قال تشاوش أوغلو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم الرئيس أردوغان "لأن رئيسنا ينتقده بصفته صوت هذه الأمة ورئيس الجمهورية التركية ورئيس منظمة التعاون الإسلامي، أمّا رئيس الوزراء الإسرائيلي فإنه قيد الاستجواب في قضايا فساد ورشوة".