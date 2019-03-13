سياسة
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"تركي في سجون إسرائيل".. كاتب يروي ذكريات اعتقاله السوداء
نشر كاتب وناشط تركي، كتاباً بعنوان "الاستجواب الصهيوني، تركي في سجون إسرائيل" روى فيه ذكرياته عن أيام الاعتقال في السجون الإسرائيلية، كما سلط الضوء على القضية الفلسطينية.
"تركي في سجون إسرائيل".. كاتب يروي ذكريات اعتقاله السوداء
تعرض التركي أورهان بويروك على مدار 22 يوماً لشتى أنواع الضغوط والظلم والتعذيب النفسي / AA
13 مارس 2019

أصدر الكاتب والناشط التركي، أورهان بويروك، كتاباً بعنوان "الاستجواب الصهيوني، تركي في سجون إسرائيل" سرد فيه ذكرياته السوداء عن أيام الاعتقال، وسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية، بويروك، في مطار بن غوريون، بتل أبيب، عام 2016، أثناء توجهه للأراضي الفلسطينية المحتلة، لزيارة القدس والمسجد الأقصى.

وتعرض بويروك على مدار 22 يوماً، لشتى أنواع الضغوط والظلم والتعذيب النفسي.

وقضى الناشط 19 يوماً من أصل 22 يوماً في الأسر، في زنزانة، ومثل أمام المحكمة 3 مرات، وخضع لساعات طويلة من الاستجواب.

وشرح بويروك أساليب الضغط النفسي التي مورست عليه، ولحظات الاستجواب العصيبة التي استمرت 35 ساعة دون انقطاع.

وروى الكاتب تفاصيل توقيفه وزجه في زنزانة منفردة، وأساليب الاستجواب ويومياته في السجن، وذكريات اللحظات المؤثرة التي عاشها مع الفلسطينيين المعتقلين.

وفي الفصل الأخير يسلط بويروك الضوء على مخططات إسرائيل بشأن القدس والمسجد الأقصى، وينبه القراء إلى المخاطر المحدقة بالأماكن المقدسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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