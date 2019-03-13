سياسة
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أردوغان لنتنياهو: عُد إلى رشدك ولن نرضى بتدنيس الأقصى
قال الرئيس التركي إنه وجّه وزير الخارجية إلى مواصلة المداولات مع المجتمع الدولي بشأن القدس، وأشار إلى أن تركيا لن ترضى بتدنيس المسجد الأقصى. ورد أردوغان على هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله "عُد إلى رشدك فأنت الظالم".
أردوغان لنتنياهو: عُد إلى رشدك ولن نرضى بتدنيس الأقصى
أردوغان قال إنه وجّه وزير الخارجية إلى مواصلة المداولات مع المجتمع الدولي بشأن القدس / AA
13 مارس 2019

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأن يعود إلى رشده.

وقال أردوغان مخاطباً نتنياهو "عُد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم في عمر سبع سنوات".

وجاءت تصريحات أردوغان هذه رداً على هجوم نتنياهو على الرئيس التركي في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء على حسابه في تويتر.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، قال الرئيس التركي إنه أصدر توجيهاته إلى وزير الخارجية لمواصلة المداولات مع المجتمع الدولي بشأن القدس".

وأضاف خلال افتتاح مشاريع تنموية في العاصمة أنقرة "لن نرضى بتدنيس المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالأحذية، كما لن نتجاهل قلة احترام الأذان".

وقال أردوغان "سنواصل نضالنا من أجل الدفاع عن القدس حتى نفسنا الأخير بما يليق بمكانتها لدى العالم الإسلامي". وأضاف "سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع".

مصدر:TRT عربي
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