ذكر نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال 24 ساعة 51 فلسطينياً بينهم أطفال وامرأة.

وأشار إلى أن من بين المعتقلين 19 من سكان القدس، اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بينهم سبعة فتية تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاماً، فيما اعتُقل الباقون من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك قتلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، فلسطينيَّين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، وزعمت أن أحدهما هاجم جنوداً بسكين.

وقال النادي إنه جرى اعتقال محمد أبو طير، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل، والذي سبق أن قضى في المعتقل فترات تصل إجمالاً إلى أكثر من 33 عاماً.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول هذه الاعتقالات.