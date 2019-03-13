ردّ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي هاجم من خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، بمقولة عالم الفيزياء المشهور ألبرت آينشتان "الجنون هو أن تفعل الشيء ذاته مرة بعد أخرى وتتوقع نتيجة مختلفة".

وكان نتنياهو هاجم أردوغان بعد تغريدة نشرها إبراهيم قالن، أدان فيها تصريحات لنتنياهو حول فلسطينيي 48، وقال فيها إن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي فقط، والعرب لديهم 22 دولة تمثلهم، ولسنا بحاجة إلى دولة أخرى".

بدوره قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مخاطباً نتنياهو في تغريدة على تويتر "لن تستطيعوا إخفاء جرائمكم عن طريق الأكاذيب والضغوط".

وأوضح قالن أن نتنياهو يهاجم الرئيس أردوغان "لأن الأخير فضح تصريحاته العنصرية تجاه العرب والمسلمين". وقال إن "الدولة العنصرية التي يديرها نتنياهو تحتل حالياً الأراضي الفلسطينية وتقتل الأطفال والنساء".

وقال قالن، في معرض انتقاده لتصريحات نتنياهو التي وُصفت بأنها عنصرية وأثارت جدلاً محلياً ودولياً، "أدين هذه العنصرية الصارخة وهذا التمييز. يعيش 1.6 مليون عربي مسلم في إسرائيل، هل ستتحرك الحكومات الغربية أو أنها ستصمت مرة أخرى تحت الضغط؟".

من جانبه قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك "أردّ عبارة الديكتاتور إلى السيد نتنياهو الذي يليق به هذا الوصف أكثر من أي سياسي في العالم في الوقت الراهن".

وأضاف "عندما يتفوّه نتنياهو العنصري الذي يميز حتى بين مواطنيه، بكلمة ديكتاتور في حق رئيسنا بصورة مجحفة ولا أخلاقية، فهذا شرف لنا".