سياسة
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مسؤول في البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي
دعا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري الاتحاد الأوروبي لتحقيق العدالة في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنه سوف يسعى لكشف ملابسات الجريمة.
مسؤول في البرلمان الأوروبي يدعو لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي
بانزيري قال إنه سيبذل قصارى جهده لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي / AFP
13 مارس 2019

طالب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، الاتحاد الأوروبي بتحقيق العدالة في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واتخاذ موقف ضد "انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".

واستشهد بانزيري فيمقالةنشرتها صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، بما قالته خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، خلال مقابلة صحفية سابقة أكدت فيها أنه "إذا لم تقدم الإجابة اللازمة عن مقتل خاشقجي، وإذا لم يتم كشف كل الملابسات، فسيبقى الأمر وصمة عار مفزعة بالنسبة للنضال من أجل حقوق الإنسان".

وقال "حادث قتل خاشقجي بهذه الوحشية يوضح لنا كيف تُمتهن حقوق الإنسان بظلم في ظل وجود نظام آل سعود".

وذكر أن "النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان يتبع مساراً مختلفاً تماماً عما يسعى لترويجه في الخارج، فذلك النظام على الرغم من الامتيازات التي قدمها مؤخراً ما زال مستمراً في ممارسة سياسات قمعية استبدادية".

ودعا الاتحاد الأوروبي "لعدم اتخاذ موقف سلبي، والإسراع بزيارة المعتقلات السعوديات، وعقد مباحثات مع المسؤولين السعوديين بحقهن". وشدد على أنه، كرئيس للجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وكمواطن أوروبي، سيبذل قصارى جهده لكشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي وحقائقها.

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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