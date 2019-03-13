سياسة
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الحكم بالسجن 6 سنوات على وزير اقتصاد الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسي
أدانت محكمة أسترالية الكاردينال جورج بيل، وزير اقتصاد الفاتيكان، في قضية الاعتداء الجنسي على طفلين في تسعينيات القرن الماضي، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات.
الحكم بالسجن 6 سنوات على وزير اقتصاد الفاتيكان بتهمة الاعتداء الجنسي
 القانون الأسترالي يعاقب مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي بالسجن لفترة تصل إلى 8 أعوام / Reuters
13 مارس 2019

قضت محكمة أسترالية بالسجن ستة أعوام على الكاردينال جورج بيل، وزير اقتصاد الفاتيكان، في قضية الاعتداء الجنسي على طفلين في تسعينيات القرن الماضي.

وبثت قنوات تلفزيونية أسترالية، الأربعاء، جلسة محاكمة بيل التي جرت في محكمة ملبورن المحلية، على الهواء مباشرة.

وقال القاضي بيتر كيد مخاطباً بيل قبيل النطق بالحكم "الضحايا كانوا يثقون فيك لكنك أسأت إلى هذه الثقة من خلال السلطة التي كنت تشغلها".

ويعاقب القانون الأسترالي مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي بالسجن لفترة تصل إلى 8 أعوام.

وكان الكاردينال بيل قد استأذن حكومته في الفاتيكان كي يتوجه إلى أستراليا ويتابع شخصياً الدعوى المرفوعة ضده هناك.

ورفض بيل التهم الموجهة إليه، فيما أكد محاميه عزمهم على استئناف حكم الإدانة.

بدوره أعلن رئيس الأساقفة الكاثوليك في أستراليا دينيس هارت عزمه تقديم اعتذار للضحايا وعائلاتهم، ومشروع قانون حول زواج الأساقفة إلى الفاتيكان.

جدير بالذكر أن أستراليا شهدت عام 2012 تأسيس هيئة ملكية للبحث في الاستغلال الجنسي للأطفال.

وبعد 5 أعوام من البحث نشرت الهيئة عام 2017، تقريراً يؤكد تعرُّض عشرات الآلاف من الأطفال للاستغلال الجنسي، في الكنائس، والمدارس، ومؤسسات الدولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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