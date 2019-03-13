سياسة
2 دقيقة قراءة
منظمة حقوقية: الحريات المدنية تتراجع في فرنسا في ظل حكم ماكرون
دعت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان" الفرنسية لتحديث أساليب الشرطة، مشيرة إلى أن السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ تحولت إلى ممارسات شائعة. وقالت إن تعامل الشرطة مع المتظاهرين يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا.
منظمة حقوقية: الحريات المدنية تتراجع في فرنسا في ظل حكم ماكرون
خبراء الأمم المتحدة قالوا إن حقوق المحتجين قُيدت بشكل غير متناسب خلال الاضطرابات في فرنسا  / Reuters
13 مارس 2019

قالت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان" الفرنسية إن تعامل الشرطة الذي اتسم بالاستخدام المفرط للقوة مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء التي اعتُقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون، يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا.

ودعت المنظمة المستقلة لتحديث أساليب الشرطة، مستشهدة بالتغييرات في ألمانيا وبريطانيا، في تقرير نشر في اليوم ذاته الذي من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ فيه على مشروع قانون يمنح الشرطة سلطات أكبر في التعامل ضد المحتجين.

وقال جاك توبون مدير المنظمة إن السلطات، التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات إرهابية في 2015، تحولت إلى ممارسات شائعة.

وكتب توبون في التقرير "ساعد ذلك في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه، وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف بطريقة ما".

ويقول معارضو الرئيس إيمانويل ماكرون إن حملة الرئيس على مظاهرات السترات الصفراء التي أحياناً ما تتسم بالعنف أعطت الأولوية للنظام العام على حساب الحقوق الفردية.

وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قالوا، الشهر الماضي، إن حقوق المحتجين "قُيدت بشكل غير متناسب" خلال الاضطرابات.

ورفعت فرنسا حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكنها طبقت بدلاً منها قانونا أمنياً صارماً وسّع نطاق سلطات الشرطة في تفيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصُّت وإغلاق المساجد التي يشتبه في أنها تروج للكراهية في خطبها.

ودافع وزير الداخلية كريستوف كاستانير عن تصرفات أفراد الشرطة، وقال على تويتر "أنتم لا تستخدمون القوة من أجل المتعة بل من أجل الواجب، لن أسمح بالقول إنكم خطر على الحقوق بينما تخاطرون بأرواحكم كل يوم لضمان احترام الحقوق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us