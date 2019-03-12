رفض مجلس العموم البريطاني، في جلسته التي عُقدت مساء الثلاثاء، التصويت على اتفاق معدل لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وصوّت 391 عضواً في مجلس العموم بالرفض على الاتفاق المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل موافقة 242 عضواً.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن مجلس العموم سيناقش الأربعاء الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وأضافت "إذا رفض البرلمان البريطاني غداً مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فسيصوَّت الخميس على تمديد فترة الخروج"، مشيرة إلى أنها ستطلب تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وتابعت "نفضل مغادرة الاتحاد الأوروبي بناءً على اتفاق، ويوجد ضرر إذا غادرنا دونه".

في ذات السياق، دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن إلى انتخابات عامة جديدة، وقال إن "الحكومة تعرضت لهزيمة جديدة بأغلبية كبيرة والاتفاق أصبح ميتاً".

من جانبه، قال متحدث أوروبي لوكالة رويترز، إن رفض البرلمان البريطاني اتفاق الخروج يزيد بشدة احتمال الخروج دون اتفاق.