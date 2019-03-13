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مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاقاً معدلاً لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وأنقرة وموسكو تبحثان تسيير دوريات مشتركة في تل رفعت السورية.

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أنقرة وموسكو تبحثان تسيير دوريات مشتركة في تل رفعت السورية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدة شبنم أقطوب، الثلاثاء، أن مباحثات تجري مع روسيا لتسيير دوريات مشتركة، لمنع هجمات عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي، انطلاقاً من بلدة تل رفعت التي يحتلها التنظيم في ريف حلب شمالي سوريا. [TRTعربي]

وقالت أقطوب "تتواصل جهود التنسيق لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا، في هذه المنطقة، للحيلولة دون الهجمات التي تستهدف عناصرنا، انطلاقاً من تل رفعت". [الأناضول]

وشددت المتحدثة على أن الجيش التركي سيواصل القيام بالرد اللازم على هجمات الإرهابيين التي مصدرها تل رفعت، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس. [TRTعربي]

مجلس العموم البريطاني يرفض اتفاقاً معدلاً لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

صوّت 391 عضواً في مجلس العموم البريطاني بالرفض على الاتفاق المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل موافقة 242 عضواً. من جانبها قالت رئيسة الوزراء البريطانية إن مجلس العموم سيناقش الأربعاء وسيصوت الخميس على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. [TRT عربي]