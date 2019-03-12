قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه في حال لم يصوت البرلمان لصالح اتفاق بريكست المعدّل، الثلاثاء، فإن خروج المملكة من الاتحاد سيتم بدون اتفاق.

وأضافت ماي، خلال كلمة لها أمام أعضاء مجلس العموم، أنه "أمام أعضاء مجلس العموم الليلة خياران، إما دعم اتفاق بريكست، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، وإما المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون خروج أو اتفاق".

وأكدت ماي، لأعضاء البرلمان أنه "أمامكم اتفاق معدّل يستحق دعم كل نائب الليلة، وفي حال الرفض فيمكن الانتقال إلى تصويت آخر حول إرجاء تاريخ بريكست".

من جانبه، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه النواب البريطانيين، الثلاثاء، من "الوهم الخطير" بإمكانية استفادتهم من اتفاق على فترة انتقالية، بدون وجود اتفاق خروج.

وكتب بارنييه "بالاستماع إلى النقاش في مجلس العموم يبدو أن هناك وهماً خطيراً بأن بريطانيا يمكن أن تستفيد من مرحلة انتقالية في غياب اتفاق انسحاب".

وأضاف "دعوني أكن واضحاً، الأساس القانوني الوحيد للانتقال هو اتفاق انسحاب، وعدم وجود اتفاق انسحاب يعني عدم وجود مرحلة انتقالية".

ويصوّت البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، على اتفاق بريكست المعدل الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه، وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب، أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.