أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدة شبنم أقطوب، الثلاثاء، أن مباحثات تجري مع روسيا لتسيير دوريات مشتركة، لمنع هجمات عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي، انطلاقاً من بلدة تل رفعت التي يحتلها التنظيم بريف حلب شمالي سوريا.

وقالت أقطوب "تتواصل جهود التنسيق لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا، في هذه المنطقة، للحيلولة دون الهجمات التي تستهدف عناصرنا، انطلاقاً من تل رفعت".

وشددت المتحدثة على أن الجيش التركي سيواصل القيام بالرد اللازم على هجمات الإرهابيين التي مصدرها من تل رفعت، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

وبشأن الوضع في منطقة خفض التوتر في إدلب شمال غربي سوريا، قالت المتحدثة "جهودنا متواصلة بنجاح لتنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب بالتنسيق مع روسيا رغم الاستفزازات".

ولفتت إلى تسيير الدورية الأولى للجيش التركي، في المنطقة منزوعة السلاح، بالتوازي مع دورية للجيش الروسي في محيطها، في منطقة إدلب في 8 مارس/آذار الحالي. وأشارت إلى أن تلك الدوريات ستسهم في ترسيخ وقف إطلاق النار، واستمرار جهود تأسيس السلام والاستقرار.

ومن وقت لآخر، يشن مسلحو تنظيم YPG/PKK، المتمركزون في تل رفعت، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من إرهابيي التنظيم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الطمأنينة فيها.

وتطالب تركيا بإنشاء منطقة آمنة عمقها من 30 إلى 40 كم بمحاذاة الشريط الحدودي الذي يبلغ 440 كم من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية، بهدف إبعاد إرهابيي YPG/PKK عن حدودها وإتاحة المجال أمام عودة النازحين واللاجئين السوريين لديارهم.