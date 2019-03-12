ما المهم: أعلن عديد من الدول وشركات الطيران العملاقة تعليق استخدامها طائرات شركة بوينغ 737 ماكس الأمريكية الأكثر مبيعاً، بعد حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية التي راح ضحيتها 157 شخصاً.وعلقت كل من إثيوبيا والصين وإندونيسيا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا، استخدام الطائرات المذكورة في إطار "ضمان حفظ الأمن"، بعد حادثة الطائرة الإثيوبية التي وقعت الأحد.كذلك أمرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا، الثلاثاء، بمنع جميع الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس من المرور بالمجال الجوي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك علقت وزارة النقل والبنية التحتية التركية رحلات الطائرات من هذا الطراز، بشكل احترازي حتى إشعار آخر.

المشهد: تحطّمت طائرة بوينغ 737 ماكس، للمرة الثانية خلال بضعة أشهر، بعد دقائق من إقلاعها. وهذه الحادثة الثانية خلال فترة قصيرة، مما طرح عديداً من التساؤلات عن مدى الأمان في هذه الطائرة، مما دفع دولاً عدة إلى وقف استخدامها.

وقُتل طاقم وركاب الرحلة الـ157 التي تشغلها الخطوط الجوية الإثيوبية الأحد، وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي سقطت طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط "لايون إير" الإندونيسية في مياه جاوة، مما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وتحدّثت السلطات الصينية أيضاً عن أوجه تشابه بين الحادثين، وأكدت أن استخدامها طائرات بوينغ 737 ماكس يمكن أن يُستأنف عندما تؤكد السلطات الأمريكية وبوينغ "اتخاذهما إجراءات تضمن بفاعليةٍ أمن الرحلات الجوية".

ردود الأفعال: ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن أسهم شركة بوينغ لصناعة الطائرات تراجعت بنسبة 12% في بورصة نيويورك، قبيل افتتاح السوق الأمريكية، على خلفية تحطم الطائرة الإثيوبية، بعد 5 أشهر من سقوط طائرتها الأكثر مبيعاً.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إنه في حال استمر الأمر في هذا الاتجاه، فقد يكون أحد أسوأ أيام التداول للشركة في غضون عشر سنوات، إذ فقدت 13% من قيمتها الإثنين، في أكبر انخفاض في أسعار أسهم الشركة منذ عقدين تقريباً.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية على حسابها على تويتر، الإثنين 11 مارس/آذار 2019، وقف استخدام أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس حتى إشعار آخر، وذلك بعد يوم واحد من تحطم طائرتها من نفس الطراز.

وقرّرت الولايات المتحدة السماح لتلك الطائرات بالاستمرار في الطيران، لكنها أعلنت أنها ستجبر بوينغ على الشروع في تعديلات في نموذجي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9.

وفي ذات السياق، أعربت شركة بوينغ الأمريكية العملاقة، الثلاثاء، عن "ثقتها الكاملة" بطائراتها من طراز 737 ماكس. وقالت الشركة في بيان لها "السلامة هي الأولوية الأولى لبوينغ، ولدينا ثقة كاملة بسلامة الطائرات 737 ماكس".

وأضافت "نتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء لنا في عدد من الدول بشأن استخدام تلك الطائرات، وسنتواصل معهم لضمان حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها لتكون لديهم ثقة بتشغيل أساطيلهم".

وتابعت "لم تأمر إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية باتخاذ أي إجراء في هذا الوقت، وبناء عليه لا يوجد أساس لكي نصدر أي توجيهات جديدة لعملائنا".