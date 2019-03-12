سياسة
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تشاوش أوغلو: عدوانية إسرائيل ازدادت نتيجة التشجيع الأمريكي
أكد وزير الخارجية التركي مواصلة بلاده تعرية الانتهاكات الإسرائيلية على الساحة الدولية. وأشار مولود تشاوش أوغلو إلى أن عدوانية إسرائيل ازدادت نتيجة التشجيع الأمريكي.
تشاوش أوغلو: عدوانية إسرائيل ازدادت نتيجة التشجيع الأمريكي
تشاوش أوغلو أكد مواصلة بلاده تعرية الانتهاكات الإسرائيلية على الساحة الدولية / AA
12 مارس 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إن "عدوانية إسرائيل ازدادت نتيجة التشجيع الأمريكي".

وأكد تشاوش أوغلو مواصلة بلاده تعرية الانتهاكات الإسرائيلية على الساحة الدولية. مشدداً على أن تركيا لا يمكنها التخلي عن قضاياها المقدسة والوطنية.

ووصف الوزير اعتداءات تل أبيب على المسجد الأقصى في القدس بـ"التهور"، مؤكداً ضرورة مواجهة ذلك.

وتابع "لا يمكن لنا قبول التهور الإسرائيلي الذي يطال الأماكن المقدسة، وعلى العالم بأسره أن يعرب عن رفضه له".

وأكد أن "السياسة الخارجية التركية ستتغلب على جميع المشكلات بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونحن نفعل كل ما في وسعنا".

وتطرق تشاوش أوغلو إلى اتصال هاتفي جمعه في وقت سابق الإثنين مع نظيره الألماني هايكو ماس، مشيرًا أن المباحثات تطرقت إلى الاعتداء الإسرائيلي على المدينة الفلسطينية المُحتلّة.

وأخرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، جميع المصلين من المسجد الأقصى، في مدينة القدس، الثلاثاء، وأبقت أبوابه مغلقة، في وقت أصابت فيه 10 فلسطينيين بعدما اعتدت بالضرب عليهم، واعتقلت آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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