سياسة
2 دقيقة قراءة
اتفاق بريكست معدَّل يُعرض أمام البرلمان البريطاني
يصوت البرلمان البريطاني الثلاثاء، على اتفاق بريكست جديد، توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الإثنين. من جانبه، قال المدعي العام البريطاني إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، لا يزال قائماً.
اتفاق بريكست معدَّل يُعرض أمام البرلمان البريطاني
تيريزا ماي ضمنت تعديلات من الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأخيرة خلال زيارة أجرتها إلى ستراسبورغ / Reuters
12 مارس 2019

يقرر النواب البريطانيون، الثلاثاء، إن كانوا سيدعمون الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي بشأن بريكست في جلسة تصويت قد تسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار.

ومع اقتراب موعد الانسحاب بعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح بريكست، ضمنت ماي تعديلات من الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأخيرة خلال زيارة أجرتها إلى ستراسبورغ، الإثنين.

من جهته، قال المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، الثلاثاء، إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، لا يزال قائماً.

وأعلنت ماي التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إجراء تعديلات "ملزمة قانونياً" على اتفاق بريكست. ولفت كوكس إلى أن هذه التعديلات "تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرهاً أو إلى ما لا نهاية" ببند من اتفاق بريكست يعرف باسم شبكة الأمان.

وأضاف في بيان أسماه بـ"النصيحة القانونية"، أن التعديلات لا تمنح بريطانيا "وسيلة قانونية دولياً" للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي.

ويشكل بند "شبكة الأمان" العقبة الرئيسة منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووُضع هذا البند لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقّعت بين الجانبين عام 1998.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us