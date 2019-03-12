سياسة
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أردوغان: عازمون على جعل إسطنبول الوجهة الأولى للسياح في العالم
قال الرئيس التركي إن بلاده تريد أن تجعل من مدينة إسطنبول الوجهة السياحية الأولى عالمياً، وأضاف أن سكة حديد غبزة-هالقالي المفتتحة حديثاً في إسطنبول تعد جزءاً من طريق الحرير الواصل بين بكين ولندن.
أردوغان: عازمون على جعل إسطنبول الوجهة الأولى للسياح في العالم
أردوغان: عازمون على نقل مدينة إسطنبول من المرتبة الثامنة في قائمة أكثر المدن استقبالاً للزوار في العالم إلى المراتب الأولى / AA
12 مارس 2019

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده جعل مدينة إسطنبول الوجهة السياحية الأولى عالمياً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح سكة الحديد الواصلة بين منطقتي غبزة وهالقالي بإسطنبول.

وقال أردوغان في هذا السياق "عازمون على نقل مدينة إسطنبول من المرتبة الثامنة في قائمة أكثر المدن استقبالاً للزوار في العالم إلى المراتب الأولى".

وأوضح أردوغان أن سكة حديد غبزة-هالقالي في إسطنبول تعد جزءاً من طريق الحرير الواصل بين بكين ولندن.

واستعرض أردوغان إنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية في مجال النقل والمواصلات، مبيناً أن مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم يعد أحد مؤسسي تلك الإنجازات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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