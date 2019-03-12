أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده جعل مدينة إسطنبول الوجهة السياحية الأولى عالمياً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح سكة الحديد الواصلة بين منطقتي غبزة وهالقالي بإسطنبول.

وقال أردوغان في هذا السياق "عازمون على نقل مدينة إسطنبول من المرتبة الثامنة في قائمة أكثر المدن استقبالاً للزوار في العالم إلى المراتب الأولى".

وأوضح أردوغان أن سكة حديد غبزة-هالقالي في إسطنبول تعد جزءاً من طريق الحرير الواصل بين بكين ولندن.

واستعرض أردوغان إنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية في مجال النقل والمواصلات، مبيناً أن مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم يعد أحد مؤسسي تلك الإنجازات.