سياسة
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تجدُّد الاحتجاجات في الجزائر مطالبةً بتغيير فوري
خرج آلاف الجزائريين إلى شوارع عدة مدن مطالبين بتغيير سياسي فوري بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهدة خامسة، فيما قال معارضون إن تأجيل الانتخابات يعدّ بمثابة تمديد لولاية الرئيس.
تجدُّد الاحتجاجات في الجزائر مطالبةً بتغيير فوري
خرج مئات الطلبة في تظاهرات بالعاصمة الجزائر وبجاية احتجاجاً على قرارات بوتفليقة / Reuters
12 مارس 2019

قال موفد TRT عربي إلى الجزائر إن آلاف الجزائريين يتظاهرون في مدن عدة للمطالبة بتغيير سياسي فوري، بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لعهدة خامسة.

وأضاف أن رموزاً في المعارضة الجزائرية يعدّون تأجيل الانتخابات بمثابة تمديد لولاية بوتفليقة.

من جهة أخرى، قالت قناة النهار التلفزيونية إن العمال في مدينة بجاية بدأوا إضراباً أصاب عمليات الميناء في المدينة بالشلل.

وخرج مئات الطلبة في تظاهرات بالعاصمة الجزائر وبجاية احتجاجاً على قرارات بوتفليقة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وكان بوتفليقة قرّر، الإثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، وحلّ الحكومة وتكليف أخرى جديدة، وإطلاق الندوة الوطنية الجامعة المستقلة التي ستؤسس لجمهورية جديدة، قبل الذهاب إلى انتخابات تديرها لجنة انتخابية مستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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