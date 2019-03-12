قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الإثنين، إن قرابة 500 مليون مشاهد يتابعون المسلسلات التركية في 156 دولة حول العالم.

وأضاف ألطون، في كلمة له خلال ورشة عمل حول المسلسلات التركية في جامعة إسطنبول، أن المسلسلات التركية التي تعكس النسيج التاريخي والوجه المعاصر لتركيا حققت نجاحاً كبيراً في العالم.

ولفت إلى أن المسلسلات التركية تُعرض بدءاً من بلدان الشرق الأوسط مروراً بدول البلقان، وآسيا الوسطى، وفي فرنسا، وتشيلي، والبيرو وصولاً إلى الهند.

وأشار إلى أن قطاع المسلسلات التركية يأتي في المرتبة الثانية عالمياً من خلال حجم الإيرادات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق قطاع المسلسلات التركي عائدات بلغت أكثر من 350 مليون دولار أمريكي.

وتوقع ألطون أن تصل عائدات قطاع المسلسلات التركية إلى مليار دولار أمريكي في 2023، مع دخول سوق بلدان أوروبا الغربية.

وأفاد بأن الدراسات تشير إلى أن عدد السياح القادمين من بلدان الشرق الأوسط ارتفع بنسبة أكثر من 100% خلال السنوات الأربع الأولى من عرض المسلسلات التركية في قنوات تلك البلدان.

وبيّن أن الدراسات ذاتها تشير أيضاً إلى أن 80% من مشاهدي المسلسلات التركية في دول البلقان غير المسلمة من الذين لم يزوروا تركيا أبداً يرغبون في زيارتها عقب متابعتهم المسلسلات التركية.