قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، إن المساواة السياسية شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوش أوغلو وجين هول لوت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون قبرص، وفق تغريدة نشرها الوزير التركي على حسابه في تويتر، وأرفقها بصورة لقائه مع لوت.

وقال تشاوش أوغلو في التغريدة "لقد أكدنا لجين هول لوت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل دائم (لأزمة الجزيرة)، ولكن المساواة السياسية شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك".

ومنذ 1974 تشهد الجزيرة انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب. وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015 برعاية أممية.

غير أن المفاوضات لم تسفر عن حل في نهاية مؤتمر قبرص، الذي استضافته سويسرا في يوليو/تموز الماضي. وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم الإدارة، والأرض، والأمن والضمانات.