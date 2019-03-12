سياسة
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واشنطن تقرر سحب من تبقى من دبلوماسييها في فنزويلا
قررت الولايات المتحدة سحب من تبقى من دبلوماسييها في فنزويلا، وفق ما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، بعدما طلبت الخارجية الأمريكية من كبار موظفيها بالسفارة في وقت سابق مغادرة فنزويلا والعودة إلى واشنطن.
واشنطن تقرر سحب من تبقى من دبلوماسييها في فنزويلا
بومبيو يقول إن الوجود الدبلوماسي في السفارة بات يشكل ضغطاً على السياسة الأمريكية / AP
12 مارس 2019

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عزمها سحب جميع من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها لدى فنزويلا خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة ستسحب كل موظفيها العاملين في سفارتها بفنزويلا، هذا القرار جاء نتيجة الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى استنتاج أن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطاً على السياسة الأمريكية".

وكانت الخارجية الأمريكية طلبت في يناير/كانون الثاني الماضي، من كبار موظفيها في السفارة، مغادرة فنزويلا والعودة إلى واشنطن، لكنها أعلنت بعد ذلك أن هؤلاء الموظفين سيواصلون عملهم.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر ادعاء رئيس البرلمان خوان غوايدو أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بغوايدو، رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير/كانون الثاني، اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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