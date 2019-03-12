سياسة
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المفوضية الأوروبية تتفق على صفقة معدّلة مع ماي لتنفيذ البريكست
أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنهما نجحا في إجراء تغييرات ملزمة قانونياً على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، المعروف باسم بريكست.
المفوضية الأوروبية تتفق على صفقة معدّلة مع ماي لتنفيذ البريكست
ماي ويونكر أعلنا عن التعديلات في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الإثنين / Reuters
12 مارس 2019

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الإثنين، إنه وافق على تعديلات تخص صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي مع ماي في ستراسبورج عند منتصف الليل "اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية".

وأضاف "الاختيار واضح.. إما هذا الاتفاق أو قد لا يحدث الانسحاب على الإطلاق. دعونا نعمل على انسحاب بريطانيا بشكل منظم. نحن مدينون بذلك للتاريخ".

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني الثلاثاء على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقع يوم 29 من الشهر الحالي.

وكان مجلس العموم رفض الاتفاق الأصلي في تصويت حاسم في يناير/كانون الثاني الماضي وأعطى رئيسة الوزراء مهلة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق قبل طرحة للتصويت للمرة الثانية.

غير أن رئيس المفوضية الأوروبية حذر من أنه إذا صوّت مجلس العموم البريطاني ضد الاتفاق فإنه لن تكون هناك فرصة ثالثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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