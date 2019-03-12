أهمالأحداث:

بوتفليقة يتراجع عن الترشح لولاية خامسة ويؤجل الانتخابات الرئاسية، وروحاني يزور بغداد في أول زيارة رسمية له.

الجديد على TRT عربي:

روحاني يُجري أول زيارة رسمية لبغداد ويركز على الملفات الاقتصادية

الحكومة الفلسطينية الجديدة.. خطوة نحو المصالحة أم تكريسٌ للانقسام؟

شاهد!

ماذا قال الكويتيون عن أردوغان وترمب وبوتين؟

بوتفليقة يتراجع عن الترشح لولاية خامسة ويؤجل موعد الانتخابات الرئاسية

استجابة للاحتجاجات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، وجّه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، رسالة إلى الأمة أعلن فيها تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. [وكالة الأنباء الجزائرية]

وتعهّد بوتفليقة بتعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب ندوة وطنية مستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. [وكالة الأنباء الجزائرية]

وتقدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى باستقالته، وعُيّن وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفاً له، كما أصدر بوتفليقة مرسوماً باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وكلّف رمطان لعمامرة بتولي المنصب. [TRT عربي]

روحانيفي أول زيارة رسمية لبغداد

أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، في مستهل زيارته الرسمية الأولى للعراق، التي تهدف إلى ترسيخ النفوذ الإيراني وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة على تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. [رويترز]

وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، "أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين، ناقشنا من خلالها مختلف الملفات"، كما أكّد أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع العراق لا سيما في حربه ضد الإرهاب. [الأناضول]

وأشار روحاني إلى أن حكومة بلاده "تتطلع خلال المستقبل القريب إلى إنجاز مشروع سكك حديدية مع العراق". [الأناضول]