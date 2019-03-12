سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 12 مارس/آذار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 مارس/آذار 2019
خرج مئات الجزائريين إلى شوراع العاصمة احتفالاً بتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة / AFP
12 مارس 2019

أهمالأحداث:

بوتفليقة يتراجع عن الترشح لولاية خامسة ويؤجل الانتخابات الرئاسية، وروحاني يزور بغداد في أول زيارة رسمية له.

الجديد على TRT عربي:

روحاني يُجري أول زيارة رسمية لبغداد ويركز على الملفات الاقتصادية

الحكومة الفلسطينية الجديدة.. خطوة نحو المصالحة أم تكريسٌ للانقسام؟

    شاهد!

    ماذا قال الكويتيون عن أردوغان وترمب وبوتين؟

    بوتفليقة يتراجع عن الترشح لولاية خامسة ويؤجل موعد الانتخابات الرئاسية

    استجابة للاحتجاجات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، وجّه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الإثنين، رسالة إلى الأمة أعلن فيها تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. [وكالة الأنباء الجزائرية]

    وتعهّد بوتفليقة بتعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب ندوة وطنية مستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. [وكالة الأنباء الجزائرية]

    وتقدم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى باستقالته، وعُيّن وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفاً له، كما أصدر بوتفليقة مرسوماً باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وكلّف رمطان لعمامرة بتولي المنصب. [TRT عربي]

    روحانيفي أول زيارة رسمية لبغداد

    أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، في مستهل زيارته الرسمية الأولى للعراق، التي تهدف إلى ترسيخ النفوذ الإيراني وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة على تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية. [رويترز]

    وقال روحاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، "أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين العراقيين، ناقشنا من خلالها مختلف الملفات"، كما أكّد أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الأمنية مع العراق لا سيما في حربه ضد الإرهاب. [الأناضول]

    وأشار روحاني إلى أن حكومة بلاده "تتطلع خلال المستقبل القريب إلى إنجاز مشروع سكك حديدية مع العراق". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us