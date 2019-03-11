سياسة
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العدالة والتنمية التركي يدين أكاذيب "الأهرام العربي" المصرية بحق أردوغان
أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة" التي نشرتها مجلة الأهرام العربي المصرية حول "استعداد أردوغان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
العدالة والتنمية التركي يدين أكاذيب "الأهرام العربي" المصرية بحق أردوغان
أدان المتحدث باسم العدالة والتنمية عمر تشليك "الأكاذيب" التي نشرتها مجلة الأهرام العربي المصرية بحق أردوغان / AA
11 مارس 2019

استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك بشدة "الأخبار الكاذبة" التي نشرتها مجلة الأهرام العربي المصرية بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة.

وقال تشليك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، إن "هذه المجلة المقربة من النظام المصري تنشر في الأونة الأخيرة أخباراً كاذبة وغير أخلاقية وتفتقر إلى الاحترام بحق الرئيس أردوغان، ونحن ندين بشدة هذه التصرفات".

وأضاف تشليك أن المجلة المصرية أوردت عبارات مثل أن "الرئيس أردوغان يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو يستعد لذلك"، مؤكداً أن هذا التصرف "مضحك لمن يدرك مواقف أردوغان في هذا الشأن، ومؤسف للذين يروجون مثل هذه الأنباء الكاذبة".

وتابع "الرئيس أردوغان لا يتأثر بمثل هذه الدعاية السوداء، ولن يتمكنوا من تشويه صورة وسمعة الرئيس التركي في العالمين العربي والإسلامي".

ولفت متحدث العدالة والتنمية إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تدرك جيداً مواقف الرئيس أردوغان المدافعة عن القدس، في حين أن الإعلام المقرب من النظام القائم في مصر يحاول عبر هذه الأخبار الكاذبة التعتيم على دفاع أردوغان عن القدس في جميع المحافل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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