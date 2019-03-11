سياسة
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وزير السياحة التركي: ميناء سياحي كبير في إسطنبول بحلول 2021
قال وزير السياحة التركي إن بلاده تعتزم إنشاء ميناء كبير للسفن السياحية على سواحل مدينة إسطنبول، بحلول عام 2021. وأضاف أن تركيا تستهدف زيادة عدد السائحين إليها سنوياً إلى 70 مليون شخص بحلول 2023.
وزير السياحة التركي: ميناء سياحي كبير في إسطنبول بحلول 2021
وزير الثقافة والسياحة التركي يقول إن تركيا تستهدف زيادة عدد سائحيها سنوياً إلى 70 مليوناً / AA
11 مارس 2019

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الأحد، عزم بلاده إنشاء ميناء كبير للسفن السياحية على سواحل مدينة إسطنبول، بحلول عام 2021.

جاء ذلك في كلمة له في فاعلية سياحية بأحد فنادق منطقة قاضي كوي، بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

وأشار أرصوي إلى أن مكان تشييد الميناء تم تحديده بالفعل، وسيُعلَن عن تفاصيل المشروع بعد الاتفاق مع وزارة المواصلات والبيئة.

وأكد الوزير أهمية السفن السياحية للمدينة التي تستضيف ملايين السياح سنوياً.

وتوقع في هذا الإطار أن تشهد إسطنبول زيادة في حركة تلك السفن في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن البلاد تستهدف زيادة عدد السائحين إليها سنوياً إلى 70 مليون شخص بحلول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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