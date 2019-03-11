رحّب الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، بمبادرة جامعة الخرطوم بتنظيم "منبر الحوار والسياسات" بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من أساتذة جامعة الخرطوم برئاسة عبد الملك محمد عبد الرحمن في القصر الرئاسي، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال عبد الرحمن إن منبر الحوار يضطلع بدراسة المستجدات التي تجابه البلاد ووضع الحلول الناجزة لها، وأكّد استعداد جامعة الخرطوم لوضع رؤيتها لاستقرار البلاد سياسياً واقتصادياً.

وأصدر مدير جامعة الخرطوم أحمد محمد سليمان، في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لتنظيم أعمال منبر الحوار والسياسات من أساتذة الجامعة.

ويهدف المنبر إلى الانخراط في تقديم أفكار لصالح التأثير على السياسات العامة في البلاد من خلال عمليات بحث علمي وحوار مع القوى الوطنية، بما يساعد على تجاوز الأزمة سياسية في السودان.

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع 541 من أساتذة جامعة الخرطوم على مبادرة أعلنوا فيها طلبهم تشكيل حكومة انتقالية ونظّموا وقفات احتجاجية مؤيدة للحراك الشعبي.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد موجة احتجاجات بدأت تنديداً بغلاء الأسعار وشح السلع، ثم اتخذت طابعاً سياسياً وارتفع سقف مطالب المحتجين وصولاً إلى المطالبة بتنحي البشير.

وصاحب الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن العدد وصل إلى 51 قتيلاً.