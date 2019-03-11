ذكر مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترمب سيطلب من الكونغرس، الإثنين، مبلغاً إضافياً بقيمة 8.6 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض لم تكشف عن هويته، أن الطلب سيكون ضمن مخصصات الإنفاق في ميزانية 2020.

وقالت الشبكة الأمريكية إن ترمب بذلك يستعد لمواجهة جديدة مع الكونغرس، مشيرة إلى أن البلاد قد تشهد مجدداً إغلاقاً حكومياً في حال عدم تمرير الكونغرس طلبه المنتظر.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر بياناً مشتركاً قالا فيه إن "الرئيس ترمب أضر بملايين الأمريكيين وتسبب في فوضى واسعة النطاق عندما أغلق الحكومة بشكل متهور لتمويل جداره الباهظ وغير الفعال".

وأضاف البيان "رفض الكونغرس تمويل جداره واضطر ترمب إلى الاعتراف بالهزيمة وإعادة فتح مؤسسات الحكومة، وسوف يتكرر الشيء نفسه إذا حاول مجدداً".

وقال مسؤولون إنه حتى الآن شُيد الجدار على مسافة 179 كيلومتراً، سواء انتهى العمل فيها أو ما زالت تحت الإنشاء.

وشهدت البلاد، نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوماً، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار، ورفض الديمقراطيين.

ويُعد الجدار من أبرز وعود ترمب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية.