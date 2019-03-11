قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، الإثنين، إن التحفظات الغربية على شراء تركيا منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي تنم عن "ازدواجية في المعايير".

ولفت تشليك خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إلى أن "العرض الروسي بشأن منظومة S-400 الدفاعية كان بمستوىً يلبي تطلعات تركيا ولذا أقدمت على إبرام الصفقة".

وقال إن الذين يعارضون شراء تركيا منظومة الدفاع يتبعون سياسة "ازداوجية المعايير"، وبخاصة أنهم "لا يحركون ساكناً حيال امتلاك اليونان، المنضوية في حلف شمال الأطلسي، لمنظومات دفاع جوي روسية".

والسبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن شراء بلاده منظومة S-400 الصاروخية من روسيا "لا علاقة له من قريب أو بعيد بأمن الولايات المتحدة أو حلف الناتو أو صفقة مقاتلات F-35".

وشدد أردوغان على أن "سبب شراء منظومة S-400 واضح تماماً، وكذلك الطريقة التي سنستخدمها بها".

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بشرائنا المنظومة بل بحرية تحركات تركيا في المنطقة وعلى رأسها سوريا".

وأكد أردوغان أن بلاده ستستكمل الصفقة مع موسكو "باتباع سبيل المنطق والمصالح المشتركة".

يشار إلى أن البنتاغون قال في وقت سابق، إنه في حال اشترت أنقرة منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، فإنها لن تحصل على مقاتلات F-35 ومنظومة باتريوت الأمريكيتين.

بدوره، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد بلاده بمقاتلات F-35 التي تشارك في تصنيعها "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصاً في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك تدريبات على تشغيلها في الولايات المتحدة.