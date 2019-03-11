رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الأحد، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل "دولة اليهود وليست دولةً لكل مواطنيها".

وقال ريفلين "على أولئك الذين يؤمنون بأن دولة إسرائيل يجب أن تكون يهودية وديمقراطية تماماً، أن يتذكروا أن لدولة إسرائيل المساواة الكاملة في الحقوق لجميع مواطنيها".

وأضاف في مؤتمر، نُظّم في الجامعة العبرية في القدس، الإثنين، بمناسبة مرور 40 عاماً على اتفاق السلام الإسرائيلي-المصري "لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى، ولا يوجد ناخبون من الدرجة الثانية، نحن جميعاً متساوون في صندوق الاقتراع، جميعنا ممثَّلون في الكنيست".

ويبدو أن ريفلين كان يرد على نتنياهو، دون أن يذكره بالاسم، إذ قال الأخير، الأحد، في جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية، وهذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط، وبالطبع فالدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها، من اليهود وغير اليهود على حد سواء، ولكنها كدولة قومية، ليست لجميع مواطنيها، بل فقط للشعب اليهودي".

وأضاف نتنياهو في التصريح "للشعوب الأخرى والقوميات الأخرى والأقليات الأخرى تمثيل وطني في دول أخرى، التمثيل القومي للشعب اليهودي موجود في دولة إسرائيل، إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط".

واستناداً إلى معطيات المركز الإسرائيلي للإحصاء فإن المواطنين العرب يشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8.6 مليون نسمة.

ويُمثَّل عديد من الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، فلها الآن 13 نائباً في الكنيست المكون من 120 مقعداً. وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة في التاسع من شهر أبريل/نيسان المقبل.