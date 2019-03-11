سياسة
2 دقيقة قراءة
الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 2.6% خلال عام 2018
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي 2018 نمواً بنسبة 2.6% رغم انكماشه بنسبة 3% في الربع الأخير من العام. وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، زاد بنسبة 19.1%.
الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 2.6% خلال عام 2018
الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال 2018 زاد بنسبة 19.1% / AFP
11 مارس 2019

أفادت هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي 2018 نمواً بنسبة 2.6%.

وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 زاد بنسبة 19.1%، وبلغت قيمته الإجمالية 3 تريليونات و700 مليار و989 مليون ليرة تركية.

وحسب معطيات الهيئة فإن الاقتصاد التركي شهد في الربع الأخير من العام الماضي انكماشاً بنسبة 3%.

وأضافت المعطيات أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة ارتفعت خلال العام المنصرم بنسبة 1.3%، وكذلك قطاع الصناعة بنسبة 1.1%، وقطاع الخدمات بنسبة 5.6%.

ولفتت هيئة الإحصاء التركية إلى أن القيمة المضافة إلى قطاع الإنشاءات، تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 1.9%.

وبلغ متوسط دخل الفرد بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي 45 ألفاً و463 ليرة تركية ما يقابل 9 آلاف و632 دولاراً أمريكياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us