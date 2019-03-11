أفادت هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي 2018 نمواً بنسبة 2.6%.

وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 زاد بنسبة 19.1%، وبلغت قيمته الإجمالية 3 تريليونات و700 مليار و989 مليون ليرة تركية.

وحسب معطيات الهيئة فإن الاقتصاد التركي شهد في الربع الأخير من العام الماضي انكماشاً بنسبة 3%.

وأضافت المعطيات أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة ارتفعت خلال العام المنصرم بنسبة 1.3%، وكذلك قطاع الصناعة بنسبة 1.1%، وقطاع الخدمات بنسبة 5.6%.

ولفتت هيئة الإحصاء التركية إلى أن القيمة المضافة إلى قطاع الإنشاءات، تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 1.9%.

وبلغ متوسط دخل الفرد بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي 45 ألفاً و463 ليرة تركية ما يقابل 9 آلاف و632 دولاراً أمريكياً.